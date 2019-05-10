شيء ثمين يظهر مع الملك سلمان..تعرف عليه

10 مايو 2019 - 12:49 م

نشر الداعية السعودي نايف العساكر مقطع فيديو يظهر تمسك العاهل السعودي الملك سلمان بالمصحف الشريف.

وكتب العساكر على حسابه في تويتر : "الملك سلمان لا يفارقه المصحف سفرا ولا حضرا .. اللهم متعه بالصحة والعافية".

وعلق رواد تويتر على مقطع الفيديو، حيث كتب أحدهم : " اللهم سدد خطاه وأحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله يارب".

وكتب آخر : " اللهم احفظ قائدنا ووالدنا الملك سلمان وحفظ ولي عهد الأمين".

يذكر أن نشطاء سعوديين كانوا قد نشروا مقطع فيديو قبل أيام للملك سلمان يتحدث فيه عن موعظة مؤثرة.

ويظهر مقطع الفيديو الملك سلمان وهو يتحدث عن ضعف الإنسان، فيقول: "الإنسان ضعيف، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه، تحت الثرى تحت التراب كما هو تراب، فلنعمل لهذا اليوم، ديننا يفرض علينا، أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما بعد العلم، هل عملنا في دنيانا نافع"؟

وأضاف :"نرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يقدر ما عملناه جميعاً ويرحمنا، عندما نكون في يوم لا ينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".







