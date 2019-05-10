أحمد موسى: "لسه اللي جاي أصعب"

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صدى البلد

أحمد موسى

السبكى

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مع رؤساء تحرير الصحف القومية للتضامن مع موقع "صدى البلد"؛ بعد اقتحامه من قبل المنتج أحمد السبكي ، قائلا: "الصحافة المصرية بخير، ولسه اللي جاي أصعب". 

ووجه "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الشكر لكافة الداعمين والمتضامنين مع موقع صدى البلد، وللكاتب الصحفي كرم جبر. 

وأعلن رؤساء تحرير الصحف القومية تضامنهم مع شبكة قنوات وموقع صدى البلد، وذلك عقب واقعة الاعتداء عليها الاثنين الماضي، من جانب أحد المنتجين السينمائيين، وعدد من البلطجية لمقر الموقع. 

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