أحمد موسى: "لسه اللي جاي أصعب"

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مع رؤساء تحرير الصحف القومية للتضامن مع موقع "صدى البلد"؛ بعد اقتحامه من قبل المنتج أحمد السبكي ، قائلا: "الصحافة المصرية بخير، ولسه اللي جاي أصعب".







ووجه "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الشكر لكافة الداعمين والمتضامنين مع موقع صدى البلد، وللكاتب الصحفي كرم جبر.



