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الجن يرعب الطلاب داخل مدرسة

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الجن

متابعات- أحمد الشربينى

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الجن

مهاجمة الطلاب

صحيفة النهار

سادت حالة من الرعب والخوف داخل مدرسة مالك بن نبي ببلدية وادي تليلات في وهران الجزائرية بسبب حدوث أمور غريبة تحدث فى قاعتها.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية فإن الطلاب أكدوا تعرضهم للتشويش من طرف الجن وفشل العديد من الرقاة الذين استنجدوا بهم لطرد الأرواح التي سكنت جنبات المدرسة وبثت الرعب في نفوس الطلاب ومعلميهم، بحسب قولهم.

كما اشتكى أولياء الأمور وعبروا عن خوفهم على أبنائهم خصوصا بعد تعرض تلميذة لاضطرابات نفسية أجبرتها على ملازمة المنزل.

وكشف أولياء أمور آخرون عن ما باح لهم به أطفالهم من وجود أرواح تشاركهم الدراسة داخل الأقسام، وتحدث أصواتا غريبة كالغناء وترديد أصوات الحيوانات.

وتعدى الأمر لدرجة أن التلاميذ تحدثوا بقيام "الجن" بمسح السبورة أثناء إلقاء المعلمة الدرس وفتح وإغلاق النوافذ والأبواب.

وتنقل مدير التربية لولاية وهران مصحوبا بممثلين عن الولاية ومحافظ شرطة، إلى المدرسة الابتدائية للوقوف على الحادثة، التي أخذت أبعادا أخرى، كما تفيد المعلومات بأنه تم تحويل التلاميذ للدراسة بدار الشباب في المدينة، لكن ذلك لم يمنع "الجن" عن ملاحقة التلاميذ الذين استمروا في سماع أصوات غريبة، على شكل ألحان لأغان وطنية وأصوات حيوانات، وفقا للصحيفة.



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