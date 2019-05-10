"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد بداية من غد

حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تبدأ من غدًا، السبت، قائلًا: "إنه ابتداءً من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على مدار الأسبوع المقبل، كبداية لموجة حارة جديدة على البلاد".
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة في القاهرة غدا تصل إلى 32 درجة، وستواصل الارتفاع حتى نهاية الأسبوع.
وتابع مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن أغلب أنحاء البلاد تشهد اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن الحرارة انخفضت اليوم 4 درجات عن المعدل الطبيعي لها في هذا التوقيت، ما جعل الطقس لطيفا على السواحل الشمالية، ومعتدلا على الوجه البحري والقاهرة.