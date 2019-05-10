فجر السعيد تتوعد أصالة في رمضان.. لهذا السبب

10 مايو 2019 - 11:35 ص

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد المطربة أصالة نصري، وذلك بعد اتهام الأخيرة لها بأنها تتمسح في المشاهير.

وكتبت "السعيد"، على حسابها الرسمي في "تويتر": "نالت الجنسية البحرينية ولا تتذكر الشعب البحريني لا في حفلاتها ولا مناسباتهم الرسمية، بس هذا ما يمنع إني عقب رمضان افتح موضوعك من جديد".

وأضافت: "رمضان كريم وعسانا من عواده يخلص الشهر الكريم واحتمال أرجعلك إذا لم تعلني التوبة عن طرح اسمي أو الهمز واللمز علي".

جاء ذلك على خلفية تصريحات أصالة بأنها لم تشاهد أي فيديو تتحدث فيه الإعلامية الكويتية فجر السعيد بشأن طلبها الجنسية المصرية، وأنها سمعت عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قالت المطربة السورية أنها لا تعرف فجر السعيد، واصفة إياها بأنها من الشخصيات التي تحب أن تتمسح بالمشاهير.



