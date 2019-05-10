السبت..الحكم على المتهمين بـ"رشوة البنك الأهلى "

10 مايو 2019 - 11:02 ص

تصدر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، الحكم على 5 متهمين بينهم موظفين بالبنك الأهلى المصرى بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه.

يصدر الحكم بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد سليمان على موظف بالبنك الأهلى، و محمد على محمد موظف بالبنك الأهلى، و عطية محمد السيد رجل أعمال، و دعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعى بجامعة القاهرة، أولاً تقاضى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلى المصري رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلى المصرى بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 مليون و500 ألف جنيه.