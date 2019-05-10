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مريم الغامدي

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فنانة شهيرة حفظت القرآن في هذه السن

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مريم الغامدي
مريم الغامدي

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القرآن الكريم

6 سنوات

مريم الغامدي

روت الفنانة  السعودية مريم الغامدي، قصتها مع حفظ القرآن الكريم، وكيف بدأت به في حياتها مبكرا.

وأضافت في برنامج رمضان الراصد على قناة الإخبارية : كنت أجلس على باب البيت في شارع مليء بكل مصادر الثقافة الموجودة، حيث كنت أذهب وراء الأولاد إلى الجامع.

وأوضحت: قلت للشيخ بأني أريد أحفظ القرآن الكريم، لكنه أرجعني لوالدي لذلك بدأت أقعد أمام الجامع.

وتابعت: الشيخ قال لأبي بعد ذلك أن يتركها تحفظ القرآن ويدفع لها النقود إلا أنه رفض، لذلك أقدم الشيخ على تحفيظي القرآن بدون نقود.

وأضافت أيضا : أنها أتمت حفظ القرآن في عمر 6 سنوات ونصف، حيث  كانت تريد أن تثبت لأبيها أنها مثل الولد. 

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