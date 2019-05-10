فنانة شهيرة حفظت القرآن في هذه السن

عبد القادر وحيد
روت الفنانة السعودية مريم الغامدي، قصتها مع حفظ القرآن الكريم، وكيف بدأت به في حياتها مبكرا.
وأضافت في برنامج رمضان الراصد على قناة الإخبارية : كنت أجلس على باب البيت في شارع مليء بكل مصادر الثقافة الموجودة، حيث كنت أذهب وراء الأولاد إلى الجامع.
وأوضحت: قلت للشيخ بأني أريد أحفظ القرآن الكريم، لكنه أرجعني لوالدي لذلك بدأت أقعد أمام الجامع.
وتابعت: الشيخ قال لأبي بعد ذلك أن يتركها تحفظ القرآن ويدفع لها النقود إلا أنه رفض، لذلك أقدم الشيخ على تحفيظي القرآن بدون نقود.
وأضافت أيضا : أنها أتمت حفظ القرآن في عمر 6 سنوات ونصف، حيث كانت تريد أن تثبت لأبيها أنها مثل الولد.
فيديو | #الفنانة_مريم_الغامدي تتحدث عن قصتها مع حفظ القران الكريم. #رمضان_الراصد pic.twitter.com/hhnrQHLhda— الراصد (@alraasd) 9 مايو 2019
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