رسالة جديدة من البحرين إلى قطر

10 مايو 2019 - 10:52 ص

وجه وزير خارجية البحرين رسالة إلى قطر قائلا: " رحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده".

وكتب على حسابه في تويتر : "ليس هناك هدم لمجلس التعاون ومن يقول هذا الكلام مخطئ تماما.. هناك صد للضرر و التآمر الذي طالما أتى من بلد واحد ضد بقية دول المجلس.. و رحم الله بلد عرف قدره فوقف عنده".

وعلق أحد رواد تويتر قائلا : " للهم إني صائم.. شهر المودة والمحبة والتواصل والرحمة شهر التصالح بعد الخصام شهر العفو عند المقدره.. انتم الاعقل والاكبر انتم الارحم".

وغرد حساب عماد الجبوري : " الله يلم شملكم وشمل كل العرب... والله يقطعه من اراد القطيعه والفرقه بين العرب".

وكان حمد بن جاسم بن جبر وزير خارجية قطر السابق قد غرد على حسابه في تويتر:" أن هدم مجلس التعاون الخليجي وتقويضه، كما يحدث اليوم يصب في مصلحة الغير ويدمر مصالح دول المجلس، ولا يخدم إلا مصالح من يريدون إبرام اتفاقيات جديدة مع إيران، أما نحن فسنطبل لتلك الاتفاقات كما فعلنا في المرة الأولى".

وأضاف :كما قلت أكثر من مرة فأنا لا اتفق مع إيران في كل شيء، ولا أختلف مع الغرب في كل شيء، ولكن هناك مصلحة قومية لدول مجلس التعاون والعالم العربي، يجب أن تظل حاضره في حساباتنا ويحترمها الأصدقاء قبل الأعداء حتى نصبح فاعلين لا مطبلين".