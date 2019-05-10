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تسمم 25 شخصًا بسبب وجبة فاسدة بالغربية

قضايا وحوادث

تسمم واختناق عروسين في الصباحية ببني سويف
تسمم واختناق عروسين في الصباحية ببني سويف

أحمد الشربينى

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تسمم

الغربية

وجبات فاسدة

اصابة 25 شخص

تسببت وجبة فاسدة في إصابة 25 عاملًا في محافظة الغربية بحالات تسمم شديدة، وتم نقل المصابين للمستشفى بينهم 18 فى حالة حرجة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحله، بتحرير المهندس صلاح السجاعي رئيس مجلس إدارة السجاعي للزجاج محضرا برقم 6683 جنح ثان المحلة، ضد مسئولي مطعم  للمشويات، بعد تسمم 25عامل بالشركة عقب تناولهم وجبات فاسدة من المطعم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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