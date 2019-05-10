مجزرة تودي بحياة أسرة كاملة في رمضان

10 مايو 2019 - 10:47 ص

بالرغم من أنه شهر رمضان الذي حرم فيه إراقة الدماء وتكبل به الشياطين، إلا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

وتعرضت أسرة عراقية لمجزرة لا إنسانية أودت بجميع أفراد الأسرة، حيث أكد مسئولون في الشرطة العراقية ومصادر طبية، أن مسلحين قتلوا بالرصاص 5 من أفراد أسرة واحدة في هجوم على منزلهم قرب مدينة الموصل شمال البلاد.

وبحسب المعلومات فإنّ عناصر إرهابية، هاجمت منزل مجبل منخي، وهو مسئول قروي "مختار قرية"، في منطقة حمام العليل جنوبي الموصل، فقتلته وابنيه وأحد أقاربه وأمه وأصابت شخصين آخرين.

من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا بشأن الحادث، قالت فيه "في جريمة جديدة يندى لها الجبين وخلال أيام شهر رمضان، أقدمت عناصر إرهابية بالهجوم على منزل مختار قرية اللزاكة ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى، ما أدى إلى استشهاد المختار مجبل منخي واثنين من أولاده ووالدة المختار وابن أخيه وجرح زوجته وابنة أخيه".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد، لكن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي ينشطون في المنطقة.