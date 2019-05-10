» فلسطيني يسمّي مولوده "بشار الأسد"

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متابعات
أطلق والد فلسطيني على نجله "بشار الأسد" تيمناً بالرئيس السوري، وذلك بعدما استخرج شهادة ميلاد له
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشهادة الميلاد.
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