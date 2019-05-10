» موسى: "أغضبت الأعداء النهاردة يا ريس"

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

إيمان هاني

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السيسي

صدى البلد

حفتر

موسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتعرض لحرب من الخارج بسبب موقفها مع ليبيا. 

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يتعرض للكثير من الأمور داخل ليبيا وخارجها. 


وأشار إلى أن أمن واستقرار وسلامة ليبيا من مصلحة مصر، وأن أمن ليبيا من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن ليبيا دولة هامة لمصر، ويربطها بمصر علاقات هامة للغاية، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع المشير حفتر أغضب الأعداء، معقبا :" أغضبت الأعداء النهاردة يا ريس". 

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،أمس ، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة القصايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 

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