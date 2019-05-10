» موسى: "أغضبت الأعداء النهاردة يا ريس"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتعرض لحرب من الخارج بسبب موقفها مع ليبيا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يتعرض للكثير من الأمور داخل ليبيا وخارجها.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يتعرض للكثير من الأمور داخل ليبيا وخارجها.