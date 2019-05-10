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الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لـ "سموحة"

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يختتم فريق الأهلى تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لخوض مباراة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غد السبت، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويركز الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الماضية، وأهمها ظاهرة إضاعة الفرص السهلة وعدم الفاعلية على المرمي، وهي الظاهرة التي وصفها المدير الفني بالسلبية.

وخصص المدير الفنى فقرة خاصة لتدريب المهاجمين على كيفية إنهاء الهجمة، والتركيز على إحراز الأهداف من أنصاف الفرص.

وفي إطار آخر، قرر الجهاز الفني إغلاق التدريبات أمام الإعلاميين، وذلك من أجل زيادة حالة التركيز بين اللاعبين، في ظل إحساس الجهاز بصعوبة المباريات القادمة في مسابقة الدوري الممتاز، والتي تبدأ من مباريات السبت بمواجهة سموحة.


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