  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
مريم الغامدي

فنانة شهيرة حفظت القرآن في هذه السن

البحرين وقطر

رسالة جديدة من البحرين إلى قطر

"كاف" يهنئ الخطيب بعيد ميلاده الـ62

خبر سار من "كاف" للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الارهاب

مجزرة تودي بحياة أسرة كاملة في رمضان

حملة تمرد لعزل ترامب

تمرد الأمريكية تجمع 10 ملايين توقيع لعزل ترامب

علم السعودية

تعرف على شروط الحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

سيد قطب

إعلامي شهير: سيد قطب لم يصلِ صلاة الجمعة في حياته

معركة بتونس حول عيد ميلاد "بن علي"

"بن علي" يرد على شائعات مرضه بصورة له من منفاه

برشلونة

اجتماع سري بين نجوم برشلونة لحسم "القرار الأهم"

الدولار اليوم

تعرف علي سعر الدولار اليوم في البنوك

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة
سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

#

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

#

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

حركة المرور

سيولة مرورية

حالة المرور اليوم

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، خامس أيام شهر رمضان المبارك، وسط انسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يطالب بمحاكمة وزير خارجية أوباما
» انتحار شاب فى منطقة التجمع بسبب أزمة نفسية
» تسمم 25 شخصًا بسبب وجبة فاسدة بالغربية
» وفاة لاعب كرة قدم بعد تناوله كوب ماء مثلج
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لـ "سموحة"
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى المعادى
» فوائد لا تعد للب البطيخ.. تعرف عليها
» لأول مرة "الجندي" يتحدث عن الرقص .. هذا ما قاله
» الإسماعيلي يبحث مصالحة جماهيره الغاضبة
» بالفيديو.. حاولت أكل الأخطبوط حيًا فشاهد ماذا حدث لها
» شاهد..أحمد سعد يبكي بسمة وهبة علي الهواء

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)