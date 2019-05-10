المصرى يخشى انتفاضة الحدود على ستاد السويس

10 مايو 2019 - 10:16 ص

يبحث إيهاب جلال مدرب المصرى عن استعادة نغمة الانتصارات مجددًا حينما يواجه فريق حرس الحدود في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد الجيش بالسويس.

على الجانب الآخر يتمسك طارق العشرى المدير الفنى للحرس باستكمال الانتفاضة لضمان النجاة من شبح الهبوط الذى مازال يلاحقه بشدة.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الحدود المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة مازال لديه مباراة مؤجلة.



