» لأول مرة "الجندي" يتحدث عن الرقص .. هذا ما قاله

10 مايو 2019 - 10:10 ص





أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التضحية من أجل أمور " تافهة" أو التستر على أفعال غير أخلاقية أمر غير مقبول في الإسلام.



و أضاف الجندي ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "يعنى إيه واحد يقف على بار عشان يحمى مخمورين أو رقاصة، أو التستر على ناس يزنوا، فهذا ليست بسالة ولكنها مثل الذي يدافع عن الباطل".



وتابع "الجندي"، في ناس ضيعوا نفسهم من غير سبب ودافعوا عن الباطل، لما تلقى باطل المفروض تبعد عنه، فكل هذا ليس من البسالة"، مسترشدًا بقول الحق عز وجل: "وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ".



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