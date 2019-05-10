اجتماع سري بين نجوم برشلونة لحسم "القرار الأهم"

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وكالات- الدويني فولي

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ميسي

برشلونة

سواريز

مصير

المدرب

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن اجتماعا سريا جمع الثلاثي ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز عقب الإقصاء المر الذي تعرض له برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.
ونقلت الصحيفة عن موقع «دياريو جول» قوله إن الثلاثي، الذي يعد من أعمدة برشلونة، اتفق على عدم رحيل المدرب إرنستو فالفيردي وتجميع الفريق كله حول عدم الاستجابة لشائعات الرحيل الخاصة بالمدرب، على الأقل إلى حين مواجهة فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.


وسيواجه برشلونة نظيره فالنسيا الراغب بدوره في لملمة أوراقه هذا الموسم، بعد الإخفاق في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي عقب الإقصاء أمام أرسنال.


وقالت «آس» إن المباراة، التي ستقام في الخامس والعشرين من مايو الجاري، ستكون آخر فرصة لفالفيردي، مشيرة إلى أن هذا الأمر جرى الاتفاق عليه بين لاعبي البارسا.


وخلص الاجتماع السري الثلاثي إلى أن مصلحة الفريق الكتالوني حاليا تكمن في بقاء فالفيردي، وأن رحيله لن يعود بالنفع أبدا على النادي.


وكانت تقارير سابقة أفادت بأن النجم الأرجنتيني ميسي يفضل بقاء فالفيردي في برشلونة الموسم المقبل (وهو ما ينص عليه تعاقد المدرب مع الفريق)، بل وتجديد عقده لما بعد الموسم المقبل.


وكان برشلونة فاز في مباراة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا على ملعب «الكامب نو» بنتيجة 3-0 على ليفربول، إلا أن أبناء يورغن كلوب انتفضوا على أرضية ملعبهم وبين جماهيرهم، وأمطروا شباك رفاق ميسي بأربعة أهداف، وضعتهم في نهائي أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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