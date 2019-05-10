بالفيديو.. حاولت أكل الأخطبوط حيًا فشاهد ماذا حدث لها

10 مايو 2019 - 10:06 ص

حاولت فتاة إن تظهر شجاعتها علي الكاميرا بأكلها لإخطبوط حي، لكن حدثت لها مفاجأ حيث هاجمها بشراهة وأحث بها إصابات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الـ"إنفلونسر" الصينية كانت تقدم تحديا، بعدما وعدت بأن تأكل أخطبوطا حيا على الهواء من خلال بث مباشر على موقع "ويبو" الشهير في الصين.

لكن ما إن قربت الفتاة الإخطبوط من وجهها حتى انقض عليها بكل أذرعته وهاجمها بشكل شرس، حتى استطاعت التخلص منه لكن بعد عناء ومحاولات عديدة، حيث ظل الإخطبوط ملتصقا بوجه الفتاة لثوان وأحدث أثرا داميا على خدها.

لكن الشابة لم تستسلم، فما إن نزعت أذرع الإخطبوط حتى تعهدت مجددا بأن تأكل الحيوان الرخو حيا، لكن في مقطع فيديو آخر.