» الإسماعيلي يبحث مصالحة جماهيره الغاضبة

10 مايو 2019 - 10:01 ص

يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره الإسماعيلى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام على ستاد كلية الشرطة بالعباسية.

مختار مختار مدرب الإنتاج طالب لاعبيه بحسم اللقاء مبكرًا وحصد نقاطه والابتعاد عن مسلسل نزيف النقاط فى الدور الثانى، على الجانب الآخر ناشد محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلي لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير الغاضبة من وداع بطولة كأس مصر بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الإنتاج المركز الحادى عشر برصيد 35 ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 37 نقطة ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.