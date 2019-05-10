"سيد قشطة" يقتل رجلًا غرقًا

10 مايو 2019 - 09:54 ص

لم يتوقع هؤلاء الصيادين أن تنتهي رحلتهم بفقدهم لأحدهم، بعد موته غرقا.

وتعود بداية الأحداث إلي مهاجمة فرس نهر لأربعة صيادين من مدينة بوندو الكينية عندما كانوا برحلة صيد في بحيرة فيكتوريا.

ووقع الحادث عندما كان أربعة صياديين كينيين في رحلة صيد على متن قارب صغير في البحيرة، حيث هاجمهم فرس النهر فجأة وقلب مركبهم.

ولم يستطع إلا ثلاثة صيادين فقط من الوصول إلى شاطئ البحيرة سباحة، حيث اتضح أن الصياد الرابع سقط من المركب ومات غرقاً.

يذكر أن بحيرة فيكتوريا تعد ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث المساحة والأكبر في إفريقيا وتقع في شرق القارة بين تنزانيا وكينيا وأوغندا، وتبلغ مساحتها 68870 كيلومتراً مربعاً. رجل ينقذ سيدة من الانتحار في محطة قطارات!

وتعود تسمية فرس النهر بـ" سيد قشطة" إلي ممثل هزلي سمين جدا، وكان اسمه سيد قشطة ...وعندما جاء فرس النهر إلي حديقة الحيوان أسموه سيد قشطة لأن هذا الحيوان كان في ضخامة هذا الفنان حسب كتاب خبايا القاهرة لأحمد محفوظ.