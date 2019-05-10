تعرف على شروط الحصول على "الإقامة المميزة" بالسعودية

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الإقامة المميزة

مع إقرار مجلس الشورى السعودي لنظام الإقامة المميزة في السعودية والتي تمنح صاحبها حرية التنقل والسفر والتملك يتساءل البعض عن شروط الحصول على هذه الإقامة التي تلغي لأول مرة نظام الكفيل كلياً.

من بين المزايا التي تمنحها الإقامة المميزة منح إقامة لصاحبها مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة و امتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.


ويشترط في منح الإقامة المميزة ما يلي:
1. وجود جواز سفر ساري المفعول
2. ملاءة مادية للمتقدم
3. أن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً
4. إن كان داخل المملكة إقامة نظامية
5. كذلك تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق
6. تقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها


وبحسب ما هو معلن للوقت الحالي فإنه لا توجد تفاصيل شاملة حول تكلفة الحصول على الإقامة المميزة، أو حجم الملاءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل حصوله على الإقامة.

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