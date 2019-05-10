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إعلامي شهير: سيد قطب لم يصلي صلاة الجمعة في حياته

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الإخوان

تن

الديهى

عشماوي



واصل الإعلامي نشأت الديهي، عرضه لبعض الأسرار الشخصية عن حيات الإخواني سيد قطب عقب خروجه من السجن.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة و القلم" المذاع عبر فضائية "تن"، ، أن سيد قطب خرج من السجن وهو يعتنق دين جديد .

وأضاف "الديهي"، أن سيد قطب اعتبر أن جميع المواطنين كفرة، ويترتب على ذلك أن لا يأكلوا ذبيحتهم ولا يتزوجوا منهم ويستبيحونهم.

و تابع ، بأن القيادي الإخواني علي عشماوي أكد في مذكراته أن سيد قطب لم يصلي صلاة الجمعة في حياته، قائلا: "علي عشماوي أكد في مذاكرته أن كان هناك مناقشة حامية بينه وبين سيد قطب، فطلب من الأخير أن يصلوا الجمعة حتى تهدأ الأمور، فرد قطب قائلا أرى فقهيا أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، لا جمعة إلا بخلافه، قال أنا قبلت هذا الرأي على اعتبار أنه أعلم مني ".

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