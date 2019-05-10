» شاهد..أحمد سعد يبكي بسمة وهبة علي الهواء

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بسمة وهبة

القاهرة و الناس

بكاء

احمد سعد

شيخ الحارة



أبكي المطرب أحمد سعد ،الإعلامية بسمة وهبة، علي الهواء ، حيث لم تستطيع الإعلامية تمالك دموعها بسبب مقطع فيديو لضيفها عرضته خلال برنامجها".

وأذاعت "بسمة وهبة"، من خلال برنامج "شيخ الحارة"المذاع علي فضائية "القاهرة و الناس"، مقطع فيديو لأحمد سعد وهو يتلو جزء من القرأن الكريم.

وأوضحت "وهبة"، أنها لم تتمالك دموعها حينما تسمع كلام الله ، تشعر حينها بخشوع كبير ، كما طلبت من أحمد سعد أن يتلو بعض الابتهالات للشيخ محمد النقشبندي.

شاهد الفيديو..

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