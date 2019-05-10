» شاهد..أحمد سعد يبكي بسمة وهبة علي الهواء

10 مايو 2019 - 08:53 ص





أبكي المطرب أحمد سعد ،الإعلامية بسمة وهبة، علي الهواء ، حيث لم تستطيع الإعلامية تمالك دموعها بسبب مقطع فيديو لضيفها عرضته خلال برنامجها".



وأذاعت "بسمة وهبة"، من خلال برنامج "شيخ الحارة"المذاع علي فضائية "القاهرة و الناس"، مقطع فيديو لأحمد سعد وهو يتلو جزء من القرأن الكريم.



وأوضحت "وهبة"، أنها لم تتمالك دموعها حينما تسمع كلام الله ، تشعر حينها بخشوع كبير ، كما طلبت من أحمد سعد أن يتلو بعض الابتهالات للشيخ محمد النقشبندي.



شاهد الفيديو..



