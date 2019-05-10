العاصمة الادارية تستعد لأطول مائدة إفطار في العالم

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أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن مجلس إدارة الشركة بصدد تنظيم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم.

وسوف يحضر المائدة ممثل من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية، سعيًا لتحطيم الرقم القياسي لأطول مائدة إفطار رمضاني في العالم.

ولفت "الحسيني" في تصريحات صحفية إلى أن الفكرة جاءت لكي يلتف جميع طوائف المصريين وأطيافهم جنبًا إلى جنب مع إخوانهم بناة "العاصمة الإدارية"، على مائدة إفطار رمضانية واحدة، مشيرا إلى أن موعد الإفطار سيتحدد في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، تحت شعار "مصر بتفطر في العاصمة".


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