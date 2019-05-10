» بالأرقام.. الطبقة الوسطى "تتآكل"

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دعا الرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الجمعة، إلى وضع "سياسات عامة سليمة" لمساعدة مزيد من الأميركيين على الانتماء إلى الطبقة الوسطى التي تتراجع باضطراد، مشيرا الى ان هذه الطبقة بدأت في التآكل.

وأشار باول إلى أن "معدل دخل أُسر الطبقة المتوسطة نما بشكل أبطأ منذ سبعينيات القرن الماضي، مقارنة بذوي الدخل المرتفع، مما أدى إلى عدم مساواة أكبر في مستوى الدخل"، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال جيروم باول، في خطاب أمام مؤتمر بشأن أبحاث التنمية، إنّ أكثر من 80 بالمئة من أولاد الطبقة الوسطى في الخمسينيات كانوا قادرين على جني أموال أكثر من آبائهم، بينما يُحقّق ذلك الآن نصفهم فقط.

وهذا يعني أنّ الأُسر ذات الدخل المنخفض لديها فرصة أقلّ للانتماء إلى الطبقة الوسطى، لتحقيق "مستوى أساسي من الأمن الاقتصادي".

وأرجَعَ باول تقهقر الطبقة الوسطى وازدياد التفاوت في الدّخل، إلى تباطؤ الإنتاجيّة واختلاف فرص العمل بالاستناد إلى التعليم والمكان والعرق.

وقال "هذه القضايا حيويّة. السياسات العامة السليمة يمكن أن تدعم العائلات والأعمال وأن تساعد المزيد من الأميركيين على بلوغ الطبقة الوسطى والبقاء فيها".

وأضاف "أعتقد أنّه بإمكاننا الاتّفاق على أن تحقيق مستوى أساسي من الأمن الاقتصادي يُعدّ أمراً جوهريا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".


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