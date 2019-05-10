  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:29 ص
بحث متقدم
مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

أحد مؤسسي فيسبوك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "مارك زوكربيرغ"

شريف مدكور

شريف مدكور يكشف حقيقة علاجه على نفقة الدولة

النائب العام

إحالة طبيبين وممرضة لـ"الجنايات" بتهمة "تجارة الأعضاء"

قطر

بيان رسمي.. قطر تناشد السعودية "إزالة العراقيل"

الأعلى للإعلام

رصد إيحاءات جنسية في 4 مسلسلات رمضانية

أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

محاكمة الشيخ محمد حسان في اتهامه بازدراء الأديان

هجوم سلفي- سلفي بين جبهتي "حسان" و"برهامي"

فرجانى ساسى ورامز جلال

أول تعليق لـ"ساسى" بعد مقلب رامز جلال

الشيخ محمد الحاج حسن

أعلى هيئة دينية تتحرك ضد "الشيخ" بطل الفيديو الإباحي

بن سلمان

بعد"الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

المالكي: الخطة الأمريكية للسلام وثيقة استسلام ولن نقبلها

عرب وعالم

رياض المالكي: يجب توخي الحذر حيال تصريحات ليفني
رياض المالكي: يجب توخي الحذر حيال تصريحات ليفني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أخطر وثيقة إخوانية مسربة لأول مرة على الهواء

#

حماس" تدعو "فتح" لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة "صفقة القرن"

#

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل مثيرة عن "صفقة القرن"

#

فلسطين تحذر من استمرار القرارات الأمريكية المنحازة لإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، رفض بلاده القاطع لخطة السلام التي تعتزم الإدارة الأمريكية الكشف عنها عقب شهر رمضان، واصفا أياها بـ"وثيقة استسلام".
جاء ذلك في كلمة ألقاها المالكي، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، بعنوان "المستوطنات والمستوطنون الإسرائيليون: جوهر الاحتلال والحماية الأزمة وعرقلة السلام". 
وقال المالكي، إن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، يستند إلى المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
و"صفقة القرن"؛ هي خطة سلام تعدها واشنطن يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.
وأضاف المالكي، أنه "عندما تدّعي الولايات المتحدة أن القدس عاصمة لإسرائيل، وتدّعي أن ذلك لا يعد خرقا للقانون الدولي، فلا يمكن لنا أن ننخرط في خطتها للسلام".
وتابع، "لا نعترف أصلا أن بما ستقوم به.. وخطة السلام التي ستطرحها وثيقة استسلام بالنسبة لنا، ولا يمكن قبولها".
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني يريد حرية كاملة، وليس مشروطة، يريد سيادة كاملة على أرضه وليس حكما ذاتيا". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تعتقل ضابطا سابقا في المخابرات لتسريبه معلومات سرية
» الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان
» هذا ما قاله محمد صبحي عن نسبة الطلاق في مصر
» تحذيرات من لصقات الإقلاع عن التدخين.. هذا ما تفعله
» تشيلسي وأرسنال ثاني نهائي إنجليزي في "يوروبا ليج"
» ترامب يعتزم ترشيح "شاناهان" وزيرًا للدفاع
» موعد أذان الفجر خامس يوم رمضان
» مواطن يهنئ وزير باكستاني برمضان بصفعة مفاجئة على وجهه
» لهذا السبب.. «ترامب» يطالب بمحاكمة جون كيري
» أول تعليق من «النني» بعد تأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي
» براءة مصري في الكويت من تهمة الانضمام إلى داعش

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)