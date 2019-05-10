  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:42 ص
بحث متقدم
قطر

بيان رسمي.. قطر تناشد السعودية "إزالة العراقيل"

الأعلى للإعلام

رصد إيحاءات جنسية في 4 مسلسلات رمضانية

مجلس الأمن

اجتماع طارئ بمجلس الأمن.. ما السبب؟

أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

محاكمة الشيخ محمد حسان في اتهامه بازدراء الأديان

هجوم سلفي- سلفي بين جبهتي "حسان" و"برهامي"

فرجانى ساسى ورامز جلال

أول تعليق لـ"ساسى" بعد مقلب رامز جلال

الشيخ محمد الحاج حسن

أعلى هيئة دينية تتحرك ضد "الشيخ" بطل الفيديو الإباحي

بن سلمان

بعد"الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

أرشيفية

الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان

أرشيفية

لهذا السبب.. «ترامب» يطالب بمحاكمة جون كيري

بيان رسمي.. قطر تناشد السعودية "إزالة العراقيل"

آخر الأخبار

قطر
قطر

وكالات

أخبار متعلقة
#

مصر تحذر تركيا في بيان رسمي

#

نجم مسلسل "أبو العروسة" يكشف حقيقة إصابته بالسرطان

#

قطر تعلن المشاركة في تمرين "درع الجزيرة" بالسعودية

#

من المستهدف في قصف الطائرة الليبية؟

دعت الدوحة، السعودية إلى إزالة كافة "العراقيل" أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من مواطنين أو مقيمين بقطر لأداء العمرة في رمضان أو الحجّ مع اقتراب موسمه.

وطالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في بيان الخميس، السلطات السعودية بتقديم "كافة التسهيلات" أسوةً بما يتمّ تقديمه لبقية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية.

وأشارت الوزارة إلى "بعض العراقيل التي تحول بين مواطني قطر والمقيمين على أرضها وزيارة بيت الله الحرام".

وأوضحت أن "الرحلات الجوية المباشرة من الدوحة إلى جدة لا يزال غير مسموح بها لجميع خطوط الطيران، بالإضافة إلى استمرار إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد أمام ذوي الدخل المحدود أو الذين يتعذّر عليهم السفر جوّا ممن يريدون زيارة بيت الله الحرام".

ولفتت الوزارة في السياق ذاته، إلى أنّ "السلطات السعودية لا تسمح لحملات العمرة والحجّ القطرية بالدخول وأخذ التصريحات اللازمة أسوة بحملات جميع الدول الأخرى".

وأضافت أن "هذا يعني عدم قدرتها على تأمين سلامة وأمن وصحة المعتمرين والحجاج الأمر الذي يشكّل تحديا كبيرا، خاصةً في حالة النساء وكبار السن والمرضى".

وحذّرت الوزارة القطرية من "التحريض الإعلامي الممنهج ضد القطريين وما قد يترتب على ذلك من مخاطر".

وجددت دعوتها للسلطات السعودية إلى مراجعة هذه "الإجراءات التمييزية" ضدّ القطريين ومن يرتبط بقطر، كما حثت على "تغليب الحسّ بالمسؤولية الدينية وعدم تسييس شعائر الله سبحانه وتعالى".

وأعلنت السعودية، الثلاثاء عن ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.

وخصصت السعودية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المعتمرين القطريين "https: //qatariu.haj.gov.sa "، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

غير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قالت الأربعاء، في بيان، إن إعلان السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر، "صوريا وغير كاف".

وأوشكت الأزمة الخليجية على إتمام عامها الثاني؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017.

ثم فرضت تلك الدول على قطر "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكانت السعودية وقطر، عضوتا مجلس التعاون الخليجي، تبادلتا الاتهامات باستخدام الحج والعمرة أداة في خلافاتهما السياسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد أذان الفجر خامس يوم رمضان
» مواطن يهنئ وزير باكستاني برمضان بصفعة مفاجئة على وجهه
» تحذير فرنسي لترامب
» أول تعليق من «النني» بعد تأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي
» براءة مصري في الكويت من تهمة الانضمام إلى داعش
» علام: الدعاء غير المُستجاب في الدنيا سيتحقق في الآخرة
» وصول الطائرة الثالثة من صفقة «بوينج» منتصف يونيو
» طاقم مصري لإدارة لقاء الترجي والاتحاد المنستيري في كأس تونس
» بماذا رد ساويرس على شخص دعاه للإسلام؟
» نادٍ فرنسي شهير يسعى لضم النني في الانتقالات الصيفية
» ترامب يهدد إيران بالمواجهة العسكرية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)