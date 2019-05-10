» مواطن يهنئ وزير باكستاني برمضان بصفعة مفاجئة على وجهه

10 مايو 2019 - 12:28 ص

أقدم مواطن باكستاني على صفع أحد الوزراء على وجهه بشكل مفاجئ، لدى استقبال الأخير المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك في إسلام آباد.

وأظهر الفيديو المتداول على “تويتر”، الوزير الباكستاني وهو يستقبل المهنئين بحلول رمضان، ويقوم بالسلام عليهم، فيما قام أحد الحضور في الصف بصفعه على وجهه؛ حيث كاد أن يسقط على الأرض.

وتراجع المواطن الباكستاني إلى الخلف بعد صفعه الوزير، فيما حاول الوزير الإمساك بالباكستاني من أجل الاشتباك معه.

