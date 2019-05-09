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أحمد سعد: تزوجت هذه الفنانة 6 أيام فقط

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أحمد سعد
أحمد سعد

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زواج

ريم البارودي

احمد سعد

كشف الفنان أحمد سعد، عن مدة زواجه من طليقته الفنانة ريم البارودي، وذلك خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقال سعد: "أنا اتجوزت ريم البارودي 6 أيام فقط، وهي مرة واحدة اللي اتجوزت فيها ريم البارودي ولم نعود من بعدها فقط، ومدتها 6 أيام، الفرق بين عقد الزواج والطلاق 6 أيام فعلا".

وأوضح: "كنا اصحاب ، وحبينا بعض، واتخطبنا، وانفصلنا، ورجعنا تاني لخطوبتنا، وبعدين اتجوزتها 6 أيام فقط وطلقتها".


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