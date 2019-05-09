» وصول الطائرة الثالثة من صفقة «بوينج» منتصف يونيو

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حسن علام- متابعات

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مصر للطيران

طائرة الأحلام

تستقبل الشركة الوطنية مصر للطيران، منتصف الشهر المقبل، طائرة الأحلام الثالثة من طراز "البوينج" والمعروفة باسم "B787-9 Dreamline دريملاينر"، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات بوينج.
وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تصل الطائرة الثالثة منتصف الشهر المقبل، على أن تصل الطائرة الرابعه نهاية الشهر نفسه.

وكان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن أن صفقة البوينج تصل جميعها من مدينة سياتل الأمريكية إلى القاهرة قبل شهر أغسطس المقبل، لتنضم إلى أسطول الشركة الوطنية.

ويُعد هذا الطراز ثورة في عالم الطيران، بالإضافة إلى مواصفاته الخدمية العالية، قادر على قطع مسافات طويلة دون توقف وبأقصى حمولة ممكنة، الأمر الذي جاء مناسبًا لتشغيلها على خطوط الشركة العاملة في أمريكا الشمالية والشرق الأقصى وأوروبا.

ويتسع الطراز لعدد 309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية الـ"Super Diamond Full-flat Bed" في درجة رجال الأعمال و279 مقعدًا بالدرجة السياحية، والطائرة مزودة بنوافذ ذات ستائر تعتيم إلكترونية فضلاً عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا، يمكن تحريكة في 3 أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.

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