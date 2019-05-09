» وصول الطائرة الثالثة من صفقة «بوينج» منتصف يونيو

09 مايو 2019 - 11:53 م

تستقبل الشركة الوطنية مصر للطيران، منتصف الشهر المقبل، طائرة الأحلام الثالثة من طراز "البوينج" والمعروفة باسم "B787-9 Dreamline دريملاينر"، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات بوينج.





وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تصل الطائرة الثالثة منتصف الشهر المقبل، على أن تصل الطائرة الرابعه نهاية الشهر نفسه.





وكان الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن أن صفقة البوينج تصل جميعها من مدينة سياتل الأمريكية إلى القاهرة قبل شهر أغسطس المقبل، لتنضم إلى أسطول الشركة الوطنية.





ويُعد هذا الطراز ثورة في عالم الطيران، بالإضافة إلى مواصفاته الخدمية العالية، قادر على قطع مسافات طويلة دون توقف وبأقصى حمولة ممكنة، الأمر الذي جاء مناسبًا لتشغيلها على خطوط الشركة العاملة في أمريكا الشمالية والشرق الأقصى وأوروبا.



