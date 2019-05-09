اجتماع طارئ بمجلس الأمن.. ما السبب؟

09 مايو 2019 - 11:43 م

يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، جلسة مشاورات طارئة بشأن الوضع الحالي في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن الجلسة ستعقد 9: 30 بتوقيت نيويورك، على أن تتلوها مباشرة جلسة مشاورات أخرى حول إدلب السورية.

يشار أن البعثة الإندونيسية لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى رئاسة أعمال المجلس لهذا الشهر، لم تعلن رسميا حتى اللحظة انعقاد جلسة المشاورات الطارئة حول ليبيا، لكن مصادر دبلوماسية أكدت للأناضول، موعد انعقاد الجلسة، التي سيعقبها جلسة ثانية حول إدلب السورية.

وأفادت المصادر في المنظمة الدولية، في وقت سابق الخميس، أن 3 دول هي الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) وألمانيا وبلجيكا، تقدموا بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن السفير الإندونيسي "ديان تريانسيا دجاني"، لعقد الجلسة الطارئة.