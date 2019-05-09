رصد إيحاءات جنسية في 4 مسلسلات رمضانية

09 مايو 2019 - 11:43 م

اجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وناقشت التقرير الأول للجنتي الدراما والرصد بشأن ملاحظاتهما حول الشاشات في رمضان سواء في الأعمال الدرامية أو البرامج أو الإعلانات.

كما استعرضت اللجنة التقارير الخاصة بآراء الجمهور حول المشهد الإعلامي في الشهر الكريم.

حضر الاجتماع جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما وصالح الصالحي رئيس لجنة التدريب وأحمد سليم الأمين العام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس كما يحضره مديرو اللجان الفنية للرصد والمتابعة.

من جانب آخر قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توجيه إنذارات لـ 12 قناة فضائية بتوقيع العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات بسبب الإيحاءات الجنسية الواردة في 4 مسلسلات.

وطالب المجلس القنوات بإزالة الألفاظ والإيحاءات الجنسية من على موقعها الإلكترونية وشاشاتها حال إعادة عرض هذه الحلقات.