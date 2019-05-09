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أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

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أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية
أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية

محمد فضل- متابعات

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تصريحات

احمد سعد

سمية الخشاب

خرج المطرب أحمد سعد، عن صمته بعد التصريحات الأخيرة من طليقته الفنانة سمية الخشاب، والتي هاجمته وقالت إن طلاقها منه "رزق" وأن علاقتها الزوجية بها لم تضف لها شيئًا.

وعلق أحمد سعد على تلك التصريحات، مشيرًا إلى أنها "مش تمام" لأنها تحدثت عن علاقتها بزوجها وهذا ضد الدين والأخلاق، مؤكدًا أنه لا يريد فضحها أو الحديث عنها ولكنه ظهر ليرد على الانتقادات التي وجهت له.

وقال خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع علي قناة "القاهرة والناس" المصرية: "الست اللى تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه دي مش تمام؛ لأنه ضد الدين والأخلاق والشرع وضد كل حاجة".

وأشار ، إلي أن ظهوره الإعلامي ليس الهدف منه الحديثه عن طليقته أو فضحها، ولكن لتوضيح وجهة نظره لجمهوره، والرد علي الانتقادات التي وجهت له الفترة الأخيرة، خاصة بعد طلاقه من الفنانة سمية الخشاب.

وأوضح أنه حزين من سمية الخشاب؛ لأنها تحدثت عنه بشكل غير لائق، معقبًا: "زعلان إن الناس بتطلع تتكلم على كدا وهما معايا بيبقوا حبايبي وروحي وحب العمر وبعد كدا يتغير كلامهم".

وكانت سمية الخشاب قالت، إن طلاقها من أحمد سعد، كان ضرورة لدرء الأذى عنها.

وقالت "الخشاب"، لطليقها "ربنا يصلح حالك ويوفقك يا رب"، مؤكدة أن "الطلاق رزق فى حالات معينة، لما العلاقة الزوجية ييجى من وراها أذى أو ترجّع البنى أدم لورا"، مضيفة: "احلويت بعد الطلاق.. وممكن أعيش بدون رجل".


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