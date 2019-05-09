المفتي: للصوم ثلاث درجات وهذه مرتبة الأنبياء

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن للصوم ثلاث درجات، صوم العموم وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة ويشترك في هذا النوع عموم الناس.

وأضاف المفتي في لقائه على إذاعة "90 90" أن صوم الخصوص وهو كف السمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام وهو صوم الصالحين وتمامه بأربعة أمور، الأول غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر عن كل ما يشغل القلب، والثاني هو حفظ اللسان عن الكذب والفحش في الكلام، والثالث هو كف السمع عن الإصغاء إلى كل ما حرم الله فكل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه، والرابع هو كف بقية الجوارح عن الآثام.