حسين مطاوع: فرحنا بتوبة عائض القرني

09 مايو 2019 - 10:55 م

أكد الداعية السلفي حسين مطاوع ، أن أهل السنة يفرحون عند توبة المبتدع وذلك تعليقا منه على اعتذار الداعية السعودي عائض القرني على أخطاء الصحوة.

وقال مطاوع في تصريحات خاصة إلى "المصريون":"لم يكن ما صرح به الدكتور عائض القرني من اعتذاره عن انتهاجه المنهج الاخواني وانتقاده لمن يسمون بالصحويين إلا تأكيدا لما عليه أهل السنة من رسوخ في العلم وثبات في العقيدة، إلا أنه قد استغل البعض كلامه للنيل منه بشدة حتى وصل الأمر بالبعض منهم للحكم عليه عينا بأنه ممن ستسعر بهم النار يوم القيامة بزعم أنه ترك الإسلام وارتمي في أحضان العلمانيين ، وهذا ما قاله حاتم الحويني ابن الداعية القطبي أبو إسحاق الحويني ".

وأضاف :"كما أن هناك من استغل الفرصة لينال من السنة وأئمتها وهم العلمانيون الذين تمتلئ بهم مواقع التواصل حيث وجدوها فرصة للطعن في ما أسموه المنهج الوهابي نسبة إلي الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله على الرغم من أن كتب الشيخ موجودة مليء السمع والبصر ولكنه العداء الغير مبرر لأهل العلم والدين، ومنهم من طعن أيضا في شيخ الإسلام بن تيمية وثالث في بن كثير،. هذا خلاف من يطعنون ليل نهار في البخاري، وهؤلاء أعداء العلم وأعداء السنة لأنهم بجهلونها ومعلوم أن من جهل شيئا عاداه |"..

وتابع :"أما أهل السنة : فإنهم يفرحون بتوبة المبتدع ورجوعه للحق إن كان فعلا تاب توبة نصوحا ولكن وضعوا لذلك شروطا أهمها :أن يبين فساد ما كان عليه من منهج ويحذر من رؤوسه ،أن يثني على علماء ومشايخ السنة ويبتعد عن علماء البدع وألا يجالسهم ،الصبر عليه عاما كاملا حتى يتبين حاله جليا فإنهم لا يتعجلون في الحكم عليه".

واختتم :"لذلك فدائما وأبدا أهل السنة هم الوسط بين الجافي والغالي، حيث ينطلقون من أصل أصيل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله نسأل أن يرزقنا الثبات على هذا النهج القويم" .