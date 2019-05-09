نائبة: لن تسجن سيدة بسبب ديونها في عهد السيسي

09 مايو 2019 - 10:37 م

أكدت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، والقيادية في ائتلاف "دعم مصر"، أن الرئيس السيسي يحسب له أنه أول رئيس فتح ملفات خطيرة لم يتطرق إليها أى رئيس من قبل، الأول كان ملف الشباب المحبوس على ذمة قانون التظاهر، والثانى هو الملف المسكوت عنه "الغارمات".





وقالت "فهيم"، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، إن هذه اللفتات الإنسانية غير المسبوقة تُظهر للعالم مدى حرص الرئيس على الحفاظ على حقوق الإنسان المصرى، فمن غير المقبول أن تُسجن سيدة بسبب دين ونحن فى عصر السيسى.





واستطردت "فهيم"، أننا بحاجة ماسة لتضافر جهود المجتمع للإفراج عن الغارمات، فالأمثلة كثيرة لسيدات وقّعنا على إيصالات أمانة كضمان للزوج ولم يستطع الوفاء بالدين فسُجن هو والأم، وانهارت الأسرة، وهناك أمثلة أخرى تختلف المعطيات ولكن النتيجة واحدة وهى السجن، الذى أوجع قلبى هو مغالاة التجار فى تحديد سعر السلع والأقساط، فالثلاجة التى ثمنها 5 آلاف جنيه تُباع بالقسط بمبلغ 10 آلاف جنيه، وقِس على ذلك كل السلع من مستلزمات الجهاز.







