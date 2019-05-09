» ترامب يهدد إيران بالمواجهة العسكرية

09 مايو 2019 - 10:37 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن حكومة طهران تتصرف بطريقة تهديدية تجاه بلاده، مضيفًا بالوقت ذاته أنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني.

وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض: "لدينا معلومات لا تريدون أنتم معرفتها، إنها تشكل تهديد كبير للغاية"، دون أن يفصح عنها.

وتابع: "ينبغي علينا توفير الأمن لهذا البلد (الولايات المتحدة) وللعديد من الأماكن الأخرى".

وفي ردّه على سؤال حول وجود إمكانية للمواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، أجاب ترامب بأن هذا ممكن "دائمًا".

يشار أن الولايات المتحدة أعلنت، الإثنين، نشر حاملة طائرات وسفنًا قاذفة في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من قرب اندلاع حرب بالمنطقة وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.

والأربعاء، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، اعتبرتها إيران "مخالفة للأعراف الدولية".

وحول المحادثات التجارية مع الصين، قال ترامب إنه تلقى "رسالة جميلة" من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك قبيل المحادثات الجديدة المقررة في وقت لاحق الخميس بين البلدين، لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

وأضاف ترامب: "كنا قريبين جدًا من إبرام اتفاق، إلا أنهم (الصينيين) بدأوا في إعادة التفاوض على اتفاق"، وتابع قائلًا: "أمامنا بديلان عظيمين. بلدنا يقوم بعمل رائع جدًا"، دون التوضيح تلك البدائل.

ومنذ يونيو2018، تبادل البلدان فرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ مما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.