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أحمد عمر هاشم: «البخاري» أصح الكتب بعد القرآن الكريم

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الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم

حسن علام- متابعات

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صحيح البخارى

أصح الكتب

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن صحيح البخاري هو أول وأصح كتاب بعد القرآن وكل ما فيه من أحاديث شريفة صحيح ولا يوجد به حرف واحد خاطئ وكذلك صحيح الإمام مسلم وموطأ الإمام مالك.
وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أحاديث الفتنة" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "ten" أن السنة النبوية ما صح منها وما لم يصح حديث هام خاصة أن السنة هي الشارحة والمفصلة للقرآن ولا يمكن أن يفهم القرآن أو الأحكام الشرعية إلا بالسنة النبوية فالرسول يبين بأفعاله وأقواله ما شرعه الله لذلك عني أئمة وعلماء الإسلام منذ فجر التاريخ إلى يومنا وإلى يوم القيامة بالبحث والتدقيق والشرح للسنة النبوية.

وتابع:" قامت إلى جوار هذه الأحاديث علوم الحديث وهي عبارة عن دراسة لمصطلح الحديث ليتعرفوا على الصحيح والحسن والموضوع والمكذوب ليصفوا وينقوا ومن هنا انطلقت همم العلماء لتدوين كتب خاصة بالصحيح فقط ليس فيها سوى الأحاديث الصحيحة وصحيح البخاري هو أول وأصح كتاب بعد القرآن وكل ما فيه صحيح ولا يوجد به حرف خاطئ وكذلك صحيح الإمام مسلم وموطأ الإمام مالك وهناك كتب جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف مثل كتب السنن ومسند الإمام أحمد الذي دون فيه الأحاديث الضعيفة وحينما سألوه لماذا دونت الأحاديث الضعيفة مع أنك تعلم أنها ضعيفة قال خشيت أن تثبت صحة الحديث من طرق أخرى فأكون قد رددت حديث عن الرسول".


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