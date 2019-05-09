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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بغداد إلى 20 شخصًا

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ضحايا

مصدر أمني

الانفجار

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني عراقي أن حصيلة ضحايا تفجير بغداد الانتحاري ارتفعت إلى 8 قتلى و12 مصابًا.
وكشف مسئولون عراقيون أن الانفجار وقع في مدينة الصدر، وجميع ضحاياه من المواطنين المدنيين. 


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