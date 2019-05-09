  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:47 م
بحث متقدم
مجلس الأمن

اجتماع طارئ بمجلس الأمن.. ما السبب؟

أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

محاكمة الشيخ محمد حسان في اتهامه بازدراء الأديان

هجوم سلفي- سلفي بين جبهتي "حسان" و"برهامي"

فرجانى ساسى ورامز جلال

أول تعليق لـ"ساسى" بعد مقلب رامز جلال

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ووادي دجلة

أرشيفية

لهذا السبب.. «ترامب» يطالب بمحاكمة جون كيري

الشيخ محمد الحاج حسن

أعلى هيئة دينية تتحرك ضد "الشيخ" بطل الفيديو الإباحي

بن سلمان

بعد"الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

أرشيفية

الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان

الطقس

بشرى سارة من «الأرصاد» للصائمين

مدينة الأثاث بدمياط تشارك في تأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية

آخر الأخبار

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

محمود ابو سعد

أخبار متعلقة
#

قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى

#

اليمن.. الحوثيون يقصفون مصنعا في"الحُديدة"

#

مطالبة بإسقاط النظام.. الاحتجاجات تتجدد في 6 مدن سودانية

#

بالفيديو.. السماء تمطر نقودًا في كوريا الجنوبية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات للموقف التنفيذيّ لمشروع مدينة دمياط للأثاث، في اجتماعٍ حضره كل من وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، والمهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن المشروع.

وفي بداية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بمشاركة مدينة دمياط للأثاث في أعمال تأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تحتاجه تلك المباني من أثاث وفـُرشٍ مكتبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط تُعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فدانا.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تحظى الورش الصناعية بالمدينة بعدة مزايا؛ منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً، فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم مصري لإدارة لقاء الترجي والاتحاد المنستيري في كأس تونس
» نادٍ فرنسي شهير يسعى لضم النني في الانتقالات الصيفية
» بماذا رد ساويرس على شخص دعاه للإسلام؟
» ترامب يهدد إيران بالمواجهة العسكرية
» هذا حكم التبرع بالدم في نهار رمضان
» برهامي: لا معصية للزوجة إذا لم تساعد زوجها
» ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بغداد إلى 20 شخصًا
» مدينة الأثاث بدمياط تشارك في تأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية
» بث مباشر.. مباراة آرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي
» صرف 36 مليون جنيه لإعداد المنتخبات لأولمبياد طوكيو 2020
» ميركل تحذر إيران من هذا الأمر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)