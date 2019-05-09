اجتماع هام لبحث موقف الشركات العاملة في توشكي وشرق العوينات

09 مايو 2019 - 09:45 م

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اجتماعا اليوم الخميس لمناقشة بحث موقف الشركات العاملة في توشكى وشرق العوينات.

ترأس الاجتماع الدكتورعزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممثل عن القوات المسلحة

وعقب الاجتماع صرح الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن مجلس إدارة الهيئة قرر اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة موقف الشركات العاملة في منطقة توشكي للتأكد من تنفيذ عمليات التنمية في منطقة توشكى وشرق العوينات.

وأضاف أبوستيت ان الاجتماع وافق على اعتماد بروتوكول التعاون مع محافظة قنا لحصر وربط أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المحافظة على أن يتم تجديد البروتوكول سنوياً ، كما تمت الموافقة على تجديد عقود المنتفعين للمساحات المستغلة حول بحيرة السد العالي.