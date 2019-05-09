برلماني: مقالب رامز جلال تصل لحد الشروع في القتل

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حسن علام- متابعات

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حقوق الإنسان

مستقبل وطن

النائب علاء عابد

طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لبرنامج رامز جلال.
وقال "عابد"، فى بيان له، أصدره منذ قليل، أن برنامج رامز جلال تحول لمنصة تهين المصريين وأصبح به ألفاظ سوقية وسب وقذف علني، مؤكدا اأنه كمحام للنقض يؤكد أن جرائم رامز جلال فى هذا البرنامج تصل إلى حد الشروع فى القتل وان البرنامج تحول من الهزل والهزار الى إهانة للمصريين والعرب.

وتساءل النائب علاء عابد قائلا : كيف تسمح المملكة العربية الشقيقة فى قناة تابعة لها وهى قناة ام بى سى مصر بمثل هذه المهزلة ؟ وكيف تسمح فى مثل هذا البرنامج بسب الدين ؟ وبألفاظ تصل الى حد الفجور وقال " عابد " ان مهزلة رامز جلال أدت الى استياء وغضب شديدين لدى الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية من اول حلقة تم إذاعتها فى اول يوم من شهر رمضان المعظم مؤكدا ان الملايين التى يتم صرفها على هذا البرنامج الهابط كان يمكن توجيهها الى برامج هادفة.


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