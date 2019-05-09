برلماني: مقالب رامز جلال تصل لحد الشروع في القتل

طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لبرنامج رامز جلال.

وقال "عابد"، فى بيان له، أصدره منذ قليل، أن برنامج رامز جلال تحول لمنصة تهين المصريين وأصبح به ألفاظ سوقية وسب وقذف علني، مؤكدا اأنه كمحام للنقض يؤكد أن جرائم رامز جلال فى هذا البرنامج تصل إلى حد الشروع فى القتل وان البرنامج تحول من الهزل والهزار الى إهانة للمصريين والعرب.

وقال "عابد"، فى بيان له، أصدره منذ قليل، أن برنامج رامز جلال تحول لمنصة تهين المصريين وأصبح به ألفاظ سوقية وسب وقذف علني، مؤكدا اأنه كمحام للنقض يؤكد أن جرائم رامز جلال فى هذا البرنامج تصل إلى حد الشروع فى القتل وان البرنامج تحول من الهزل والهزار الى إهانة للمصريين والعرب.