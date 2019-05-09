» صرف 36 مليون جنيه لإعداد المنتخبات لأولمبياد طوكيو 2020

09 مايو 2019 - 09:38 م

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 36 مليون جنيه لعدد 26 اتحاد رياضي تمثل قيمة الدفعة الثانية من المخصصات المالية للاتحادات الرياضية الأولمبية للصرف علي خطط وبرامج إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات والفرق الوطنية استعدادا للمشاركة في البطولات القارية والدولية المؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وصرح وزير الرياضة بأن الدعم يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها بما يتناسب مع رؤية الدولة في دعم كافة الأنشطة الرياضية التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية للقطاع الرياضي إيمانا بأن الرياضة أمن قومي واحد مقومات الدولة الشاملة لرفع علم الدولة في كافة المحافل الرياضية علي المستوي القاري والإقليمي والعالمي بما يليق بمكانة مصر.

وأكد صبحي بأن الوزارة تعمل وفق رؤية مشتركة مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضة لإنجاح تنفيذ خطط وبرامج إعداد وتأهيل الفرق القومية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة اعتبارا من يناير وحتي الآن ما يقارب من 62 مليون جنيه خصصت لعدد "29" اتحاد اولمبي، بالإضافة إلي قيام الوزارة بالعمل بشكل متوازي مع شركات القطاع الخاص لرعاية ما يقرب من 33 لاعب حيث تم حتي الآن تقديم برامج رعاية مالية لعدد 16 من أبطال الألعاب الفردية في عدد 11 رياضة هي "المصارعة، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، الفروسية، الخماسي الحديث ، ألعاب القوي، السباحة، الرماية، السلاح" اوالمتوقع منافستهم علي ميداليات ومراكز متقدمة بالدورة الأولمبية للارتقاء بمستوي اللاعبين بما يضمن وصولهم لأعلي المستويات التنافسية خلال الدورة.