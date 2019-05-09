  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ووادي دجلة

أرشيفية

الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان

الطقس

بشرى سارة من «الأرصاد» للصائمين

مكرم محمد أحمد

بيان من «الأعلى للإعلام» بشأن برنامج رامز جلال

عمرو دياب ونانسي ومحمد رمضان

أرقام خيالية.. تعرف على أجور الفنانين في إعلانات رمضان

زين العابدين بن علي

"زين العابدين" على فراش الموت ويوصي بدفنه في السعودية

اللاعب لودوين فلوريز

كوب ماء بعد المباراة يُنهي حياة لاعب كرة قدم

صلاح

"صلاح" يحارب التدخين بهذا الفيديو

القبض علي مسئول كبير

صلاح

مفاجأة سارة بشأن إصابة "صلاح"

هذه الدول لا تحاول زيارتها أبدًا

الصفحة الأخيرة

سياحة
سياحة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الجامعة العربية: لا توافق بشأن عودة مقعد سوريا

#

أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث المريوطية الإرهابي

#

نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب

خطر

سياحة

دول

يرتكب العديد من السياح أخطاء جثيمة في اختيار الأماكن التي يريدون زياراتها دون أدنى فكرة عن مستوى الأمان أو الجريمة في هذا البلد، لذلك سوف نتكلم عن بعض البلدان التي لا يجب عليك زيارتها في حال قررت الذهاب في رحلة سياحية.

جمهورية الدومينيكان

جمهورية الدومينيكان وهي دولة في جزيرة هيسبانيولا في الثلث الغربي من الجزيرة دولة هايتي، مما يجعل من هيسبانيولا إحدى جزيرتين في الكاريبي يتقاسمها دولتان. وعملت السلطات على تطوير السياحة، حيث يوجد شلالات ومحميات طبيعية وكهوف تحت الماء، بالإضافة إلى الكثير من الشواطئ الجميلة والأماكن الخاصة بالغطس (جزر كاتالينا وسونا).

ولكن، في الطرف الآخر، فإن مستوى الأمان في الجمهورية متدني، فمن ناحية تقع الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل، ومن ناحية أخرى، تتمتع الجمهورية بمعدل مرتفع للجريمة والذي يرتبط أيضًا بالتورط في الإتجار بالمخدرات.

يجب على السائح في الجمهورية أن يكون دائم الحذر من اللصوص، حيث يتواجدون بشكل منفرد أو على شكل مجموعات منظمة إما مسلحة أو غير مسلحة. ونادرا ما يتم الكشف من قبل الشرطة عن مثل هذه الحالات. المثير للاهتمام أنه يتم سرقة جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الإئتمان أيضًا.

بالإضافة إلى لصوص الشوارع، يجب أن تكون حذراً من مجموعات كبيرة من الأشخاص الغاضبين. في جمهورية الدومينيكان، هناك حالات متكررة من المذابح وأعمال الشغب في الشوارع، التي يرتكبها السكان المحليون. ولا ينصح بالذهاب أبدا إلى المناطق الفقيرة.

باكستان

باكستان لا تختلف كثيرًا عن الكونغو. والصراع بين المتمردين والإرهابيين مستمر لسنوات عديدة. والسفر عبر باكستان أمر خطير للغاية، حيث يكون الوضع أكثر توترا على طول الحدود مع أفغانستان كون حركة "طالبان تسيطر على هذا الجزء. كما لا ينصح السياح زيارة منطقة بلوشستان ومدينة كراتشي، حيث توجد صراعات دائمة على أسس دينية.

ويذهب السياح إلى هناك لرؤية لمشاهدة المناظر الطبيعية الجبلية الجميلة والمعالم المعمارية وغيرها من المرافق السياحية، ولكن هل تستحق الرحلة حياتك؟

كوريا الشمالية

تعد كوريا الشمالية من الأماكن الفريدة من نوعها وتتمتع باختلاف يميزها عن بقية دول العالم. حيث من الصعب جدا أن تتمكن من دخول هذا البلد، وثانيا لا ينصح العديد من السياح الذهاب إلى هناك.

ويشار إلى أن معدل الجريمة والإرهاب منخفض جدا، ولكن قد يتم القبض على المسافرين لأنهم ينتهكون القوانين غير الموجودة خارج كوريا الشمالية (قوانين داخلية خاصة بالدولة).

على سبيل المثال، الأنشطة الدينية أو السياسية غير المصرح بها، بالإضافة إلى حظر السفر أو التواصل مع السكان المحليين. كل هذا يعاقب عليه القانون بشدة. كما لا يتمتع جميع الأشخاص داخل كوريا الشمالية بخصوصية المعلومات الشخصية، يمكن انتهاك خصوصية أي سائح من قبل السلطات والحصول على جميع بياناته واتصالاته.

غينيا

من منا لم يحلم بأن يستمتع برمال الكاريبي البيضاء؟ حيث تعد غينيا الخيار المثالي لذلك، لأنها الدولة الوحيدة الناطقة بالإنجليزية في هذه المنطقة.

ولا تعد هذه الدولة بلدا يتمتع بمعدل عالي من الجريمة أو خطيرة، ولكن وبكل بساطة مساحتها صغيرة جدا ولا يوجد معالم سياحية كثيرة.

وبكل تأكيد تمتلك شلالات جميلة ومنتزهات وطنية وحياة برية، ولكن يمكنك مشاهدة أكثر من ذلك بكثير في بلدان أخرى من أمريكا اللاتينية أو منطقة البحر الكاريبي.

والجدير بالذكر أن السكان المحليون غير مولعين بالسياح، لذلك يمكن أن يكون التجول في المدينة ليلا أمرا خطرا، كما أن غينيا في عداء مستمر مع فنزويلا وسورينام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» صرف 36 مليون جنيه لإعداد المنتخبات لأولمبياد طوكيو 2020
» ميركل تحذر إيران من هذا الأمر
» الطيب: المرأة ليست حرة في الخروج متى تشاء
» مقتل وإصابة 8 في تفجير انتحاري ببغداد
» الشرطة السودانية: مقتل 9 أجانب في أحداث شغب
» المغرب يعلن نبأ سارًا لمواطنيه
» تأجيل محاكمة «مرسي» في «التخابر مع حماس» لـ16 مايو
» انتهاء أزمة علاج «محمد صلاح»
» بث مباشر.. مباراة آرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي
» "صلاح" يحارب التدخين بهذا الفيديو
» ريهام سعيد تتعرض لوعكة صحية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)