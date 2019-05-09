بشرى سارة من «الأرصاد» للصائمين

09 مايو 2019 - 09:02 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:









الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

شبين الكوم 16 26

طنطا 15 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 16 23

بلطيم 17 22

مطروح 12 23

السلوم 10 25

سيوة 12 27

بورسعيد 17 24

دمياط 17 24

الزقازيق 17 27

الاسماعيلية 14 26

السويس 16 25

العريش 14 21

رفح 14 21

رأس سدر 16 28

نخل 12 25

نويبع 20 27

طابا 14 27

كاترين 09 23

الطور 17 28

شرم الشيخ 19 28

الغردقة 18 31

مرسى علم 18 32

الفيوم 15 27

بني سويف 15 27

المنيا 15 28

أسيوط 15 29

سوهاج 19 30

قنا 19 31

الأقصر 18 32

أسوان 21 33

أبوسمبل 20 33

الوادي الجديد 14 31

شلاتين 20 28

ابو رماد 21 29

حلايب 22 25

رأس حدربة 21 26









أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 22 37

الرياض 24 37

المنامة 28 34

أبوظبي 28 38

الدوحة 28 37

الكويت 24 37

دمشق 06 23

بيروت 14 22

عمان 08 22

القدس 11 20

غزة 13 22

بغداد 17 30

مسقط 30 34

صنعاء 11 27

الخرطوم 28 41

طرابلس 16 24

تونس 16 27

الجزائر 15 22

الرباط 14 24

نواكشوط 22 36

















وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 18

اسطنبول 13 20

اسلام اباد 22 36

نيودلهي 26 42

جاكرتا 25 33

بكين 14 30

كوالالمبور 25 34

طوكيو 14 25

أثينا 14 24

روما 10 22

باريس 08 17

مدريد 12 26

برلين 08 16

لندن 07 14

مونتريال 03 12

موسكو 11 20

نيويورك 12 20

واشنطن 15 24















