برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط

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لجنة الاسكان

النائب محمد العقاد

تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارتى الإسكان والتنمية المحلية حول حصر كل العقارات الآيلة للسقوط وشديدة الخطورة وتلك التى صدر لها قرار إزالة ولم ينفذ لأسباب مختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف العقاد فى بيان له اليوم، أن مسلسل انهيار العقارات مستمر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وهذا الأمر يعود للعديد من الأسباب فى مقدمتها عدم تنفيذ قرارات الإزالة سواء لعدم وجود المسكن البديل او لعدم الرقابة الشديدة او لأسباب أخرى ولكن تظل النتيجة انهيار العقارات وموت بعض الأشخاص.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة عمل حصر دقيق بالعقارات الآيلة للسقوط وخاصة شديدة الخطورة فى مختلف المحافظات وحصر أيضا بتلك التى صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ على أن يتم دراسة كل كل حالة على حدى أن ان يتم مراعاة الأسر غير القادرة والتى لا تمتلك مسكن بديل والتى ترفض فى بعض الأوقات تنفيذ قرارات الإزالة نتيجة عدم وجود بديل ويتم توفير وحدة بديلة لهم لحين تقنين أوضاعهم.

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