  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:48 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ووادي دجلة

أرشيفية

الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان

الطقس

بشرى سارة من «الأرصاد» للصائمين

مكرم محمد أحمد

بيان من «الأعلى للإعلام» بشأن برنامج رامز جلال

عمرو دياب ونانسي ومحمد رمضان

أرقام خيالية.. تعرف على أجور الفنانين في إعلانات رمضان

زين العابدين بن علي

"زين العابدين" على فراش الموت ويوصي بدفنه في السعودية

اللاعب لودوين فلوريز

كوب ماء بعد المباراة يُنهي حياة لاعب كرة قدم

صلاح

"صلاح" يحارب التدخين بهذا الفيديو

القبض علي مسئول كبير

صلاح

مفاجأة سارة بشأن إصابة "صلاح"

"صلاح" يحارب التدخين بهذا الفيديو

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

هالة صدقي عن الفيديو المُسيء: أنا مسيحية ولا أقوم بهذا الفعل

#

تامر أمين يوجه رسالة نارية لجماهير محمد صلاح.. هذا ما قاله

#

قرية كاملة تقلع عن التدخين.. هذه قصتها

#

"الصحة" عن قانون منع التدخين: "يهمنا حماية غير المدخنين"

نشر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي مقطع فيديو عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحارب من خلاله التدخين وتأتي هذه الحملة بعد حملته لمحاربة ادمان المخدرات والتعاطي.

وجاء فيديو صلاح جزءاً من اعلانا قدمه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، حيث ظهر شخص يشبه محمد صلاح يلعب بالكرة، ثم يتركها ويجلس ممسكا بعلبا سجائر، ويخرج سيجارة ويشعلها ويدخنها، ثم من بعيد يظهر محمد صلاح قائلا "ايه .. افتكرت أن أنا ..  خوفت عليا .. طب ما تخاف على نفسك" لينظر بعدها إلى شبيه الذى يقوم بإطفاء السيجارة فورا وأختتم "الحياة أحلى من غير تدخين"

وخلال ربع ساعة فقط من نشر صلاح للمقطع، جاء أكثر من 1000 تعليقات معربين عن سعادتهم بهذا النوع من الاعلانات والرسائل التوعوية للشباب المصرى، لا سيما أن صلاح أصبح نموذجا مشرفا للشاب المصرى.

وكان فريق ليفربول الذى يلعب له محمد صلاح قد تأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا للعام الثانى على التوالى بعد هزيمة برشلونة بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشيء، بعد الهزيمة فى مباراة الذهاب بـ 3 أهداف .

وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، الذى سيقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى.

وكان أياكس أمستردام الهولندى الذى يضم الثلاثى المغربى، حكيم زياش، زكريا لبيض، نصير مزراوى ودع مسابقة دورى أبطال أوروبا من الدور نصف النهائى أمام توتنهام الإنجليزى.

ونجح توتنهام فى بلوغ المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" فى إياب نصف النهائى.

كانت مباراة الذهاب التى أقيمت بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف، ليستفيد توتنهام من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 3\3.
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» صرف 36 مليون جنيه لإعداد المنتخبات لأولمبياد طوكيو 2020
» ميركل تحذر إيران من هذا الأمر
» الطيب: المرأة ليست حرة في الخروج متى تشاء
» مقتل وإصابة 8 في تفجير انتحاري ببغداد
» الشرطة السودانية: مقتل 9 أجانب في أحداث شغب
» المغرب يعلن نبأ سارًا لمواطنيه
» تأجيل محاكمة «مرسي» في «التخابر مع حماس» لـ16 مايو
» انتهاء أزمة علاج «محمد صلاح»
» بث مباشر.. مباراة آرسنال وفالنسيا في الدوري الأوروبي
» "صلاح" يحارب التدخين بهذا الفيديو
» ريهام سعيد تتعرض لوعكة صحية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)