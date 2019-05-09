بالفيديو.. 12 شائعة ينفيها مجلس الوزراء اليوم

09 مايو 2019 - 04:35 م

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، 12 شائعة تمت اثارتها خلال الفترة الماضية.

وقام المركز الاعلامي بنشر مقطع فيديو عن الـ12 شائعة وجاءت كما يلي:-

- نفت وزارة الصحة شائعة توقف مبادرة"القضاء على قوائم الانتظار" لعدم جاهزية المستشفيات، مؤكدة أن المبادرة سارية منذ انطلاقها في يوليو 2018، ومستمرة لمدة 3 سنوات، وذلك بهدف القضاء نهائيًّا على قوائم الانتظار الحالية ومنع ظهور أي قوائم جديدة.

- نفت وزارة الصحة أيضًا شائعة تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستبدأ في الموعد المحدد لها في يوليو 2019 ببورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها بكافة المحافظات.

- نفت وزارة الصحة أيضًا شائعة اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات، موضحة أن هذه الأدوية متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات، ومخزونها مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.

- نفت وزارة الصحة أيضًا شائعة إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية، لافتة إلى أن الدولة حريصة على صحة جميع المرضى وسعيها الدائم لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

- نفت وزارة التموين شائعة توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن، مؤكدة أن تفعيل البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكل طبيعي وبنفس المعدل السابق.

- نفت وزارة قطاع الأعمال شائعة تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب، مؤكدة أن الدولة تسعى لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من أهم الصناعات المصرية المتميزة.

- نفت وزارة البترول شائعة تداول قائمة بأسعار جديدة للوقود، مؤكدة أنه في حال تحديد أي أسعار جديدة للوقود فإنه سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية.

- نفت وزارة المالية شائعة تقليص ميزانية التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة، لافتة إلى أن الدولة تهتم بالتعليم ويعد أولوية قصوى لها، وبالتالي فإنه يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع.

- نفت وزارة التربية والتعليم شائعة إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، مؤكدة أنه لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد، بل هو قائم ومستمر وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح نظام التعليم المصري لمسايرته لنظم التعليم العالمية.

- نفت وزارة التربية والتعليم أيضًا شائعة إلغاء نظام الـ "open book " في امتحانات الصف الأول الثانوي،مؤكدة أن هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع.

- نفت وزارة التربية والتعليم شائعة إلغاء امتحانات طلاب المنازل في نظام التعليم الجديد،موضحة أن امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقيًّا كما أعلنت الوزارة من قبل وفي مواعيدها المقررة وفقًا للجدول المعلن.

- نفت الهيئة الوطنية للإعلام شائعة هدم مبنى ماسبيرو ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة أنه لا صحة لما أثير وأن المبنى يعد أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها.

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