"الجبلايه" تحدد موعد ومكان نهائي الكونفدرالية

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الزمالك يطلب إقامة نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة

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الكونفدرالية

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اتفق مسئولي اتحاد الكرة "الجبلاية" مع مسئولي الأمن موعد ومكان اقامة لقاء نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 26 مايو الجاري.

وتم الاتفاق علي اقامة اللقاء بإستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وبحضور 50 ألف مشجع.

وكان الزمالك قد طلب خوض المباراة على إستاد القاهرة الدولي، للاستفادة بحضور أكبر عدد من الجماهير، ولتجربة الإستاد قبل دخوله في غمار منافسات كأس أمم أفريقيا، لكن اللجنة المنظمة للكان رفضت، ليتم التوصل لإقامة المباراة بإستاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور 50 ألف مشجع.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية يوم 19 مايو الجاري في المغرب بمباراة الذهاب، والعودة بمصر يوم 26 من الشهر نفسه.


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