وزير الدفاع يشارك مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية الإفطار

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وزير الدفاع

رئيس الأركان

الفريق محمد زكي

المنطقة الجنوبية العسكرية

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدد من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات.

حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرارالذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن وإستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بجهود رجال المنطقة الجنوبية فى تأمين بوابة مصر الجنوبية والقضاء على كافة أعمال التسلل والتهريب بروح معنوية عالية بإنضباط وآداء متميز بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة فى جنوب مصر ودعم المجتمع المدنى فى نطاق المسئولية.

وفى سياق متصل إلتقى أيضاً الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وعدد من طلبة كلية الضباط الإحتياط حيث شاركهم تناول الإفطار ونقل لهم تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، مشيداً بالنجاحات التى حققها رجال الجيش الثانى بالتعاون مع قوات الشرطة فى تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء بما ساهم فى تحقيق الأمن والإستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر وأكد الفريق محمد فريد إستمرار رجال القوات المسلحة فى دحر العناصر الإرهابية تزامناً مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة .

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